Лавров отметил значение памяти о Победе на фоне политики русофобии на Западе

Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом продолжит оказывать содействие организациям в проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, другим памятным датам Великой Отечественной войны и воинской славы России, отметили в МИД РФ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на значимость защиты правды о победе в Великой Отечественной войне в условиях русофобской политики недружественных стран. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам состоявшегося под председательством главы российского дипведомства очередного заседания Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР).

В дипведомстве сообщили, что в центре внимания находились вопросы взаимодействия с диаспорой в свете итогов прошедшей в Москве 29-30 октября 2025 года Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, "80-летие Великой Победы. Сохраним историческую правду".

"Сергей Викторович Лавров акцентировал приоритетное значение реализации решений указанного форума в условиях проводимой в странах с недружественными правительствами политики русофобии и давления на русскоговорящие общины, попыток создания препятствий сохранению ими родного языка и культурной идентичности, - указали в министерстве. - Отмечено, что представители диаспоры в более чем 130 странах активно подключились к многочисленным акциям по случаю празднования 80-летия Победы".

В МИД РФ добавили, что ПКДСР будет продолжать оказывать содействие организациям российских соотечественников, проживающих за рубежом, в проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, другим памятным датам Великой Отечественной войны и воинской славы России, в целях борьбы с фальсификацией истории, распространения информации о решающей роли народов Советского Союза в разгроме нацистской Германии и милитаристской Японии.

"На заседании заслушаны доклады об опыте взаимодействия Республики Крым с зарубежными российскими общинами, а также о задачах дальнейшей работы по благоустройству находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для России историко-мемориальное значение. Утвержден список на награждение по линии ПКДСР", - говорится в сообщении.