Вершинин обсудил с послом Иордании обеспечение перемирия в Газе

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня, отметили в МИД РФ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и посол Иордании в Москве Халед Шавабке обсудили усилия по обеспечению устойчивого перемирия в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с упором на усилия, в том числе на специализированных международных площадках, по обеспечению устойчивого перемирия в секторе Газа", - указывается в сообщении.

В дипведомстве добавили, что в ходе встречи были также рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иорданских отношений.