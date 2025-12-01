Медведев поддержал кандидатуры на посты секретарей четырех реготделений ЕР

Окончательное решение по кандидатам примут региональные конференции партии

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал кандидатуры на должности секретарей четырех региональных отделений партии.

Как сообщается в Telegram-канале "Единой России", на должность секретаря в Воронежской области претендует губернатор области Александр Гусев, в Новгородской области - зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Елена Писарева, в Республике Ингушетия - сенатор Михаил Илезов, в Тверской области - председатель заксобрания, член президиума регионального политсовета Сергей Голубев.

"Вы - люди опытные, каждый проработал на своем месте уже длительное время. Знаете, как ведется партийная работа. В чем ее сложности, дополнительные возможности. Мы недаром говорим, что "Единая Россия" - это партия реальных дел. И я надеюсь, что и под вашим руководством региональные партийные организации будут доказывать это всей своей работой", - приводятся слова Медведева в Telegram-канале.

Уточняется, что окончательное решение по кандидатам примут региональные конференции партии.