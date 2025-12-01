Путин встретится с Уиткоффом для обсуждения мирных инициатив по Украине

Президент России и спецпосланник главы США в том числе обсудят предложения Вашингтона

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 2 декабря встретится со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Ключевая тема - урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу.

Как ранее сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, встреча состоится во второй половине дня. Открытыми для СМИ будут первые кадры беседы.

Это не единственное мероприятие на сегодняшний день. Чуть ранее не исключено участие президента в инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!"

Новый мирный план

Вашингтон ранее предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22.

30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

В Кремле отмечали, что Вашингтон информирует Москву о согласовании пунктов плана, поэтому к моменту встречи у России будет актуальная информация. При этом детали РФ не раскрывает, поясняя, что не намерена вести переговоры в мегафонном режиме.

Сам Путин заявлял журналистам, что Уиткофф в переговорном процессе показывает себя "интеллигентным человеком" и создает условия для межличностного общения. По его словам, спецпосланник защищает позицию Соединенных Штатов и американского лидера Дональда Трампа. Диалог с Уиткоффом непростой, но он ведется интеллигентно, "без ругани и без плевков друг в друга", подчеркивал глава российского государства.

Одновременно в Москве указывали, что пока сформулирован не проект договора, а скорее "набросок", "набор вопросов". В целом, отмечал Путин, "это может быть положено в основу будущих договоренностей". Но о каких-то окончательных вариантах пока говорить рано.