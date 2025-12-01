Шойгу и Ван И проведут консультации по стратегической безопасности

Стороны также обсудят взаимодействие между правоохранительными органами и специальными службами

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вопросы международной безопасности и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут в центре внимания на консультациях по стратегической безопасности, которые сегодня в Москве проведут секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И.

Как сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ, стороны обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также сотрудничество в военной и военной-технической сферах, взаимодействие между правоохранительными органами и специальными службами.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин говорила, что Ван И посетит Россию 1-2 декабря по приглашению Шойгу для участия в двухсторонних консультациях по стратегической безопасности. Это будет 20-й раунд таких консультаций. По данным китайской стороны, предполагается обмен мнениями по региональным и глобальным стратегическим сюжетам, представляющим взаимный интерес, а также обсуждение вопросов, относящиеся к стратегической безопасности двух стран.

Как ранее в интервью ТАСС отмечал Шойгу, Москва и Пекин достигли беспрецедентно высокого уровня отношений и намерены усилить диалог по линии советов безопасности. Секретарь СБ РФ посещал Пекин в конце февраля для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая, тогда обсуждались двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, международные и региональные проблемы, перспективы активизации диалога по линии советов безопасности.