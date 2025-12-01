ГД обсудит межправсоглашение с Индией и эксперимент по поступлению на СПО

Парламентарии также рассмотрят в первом чтении законопроект о продлении на 2026 год антисанкционного спецрегулирования в экономике, который, в частности, предполагает продолжение действия "параллельного импорта"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании обсудят ратификацию межправительственного соглашения РФ и Индии о порядке отправки военных на территорию друг друга и законопроект об эксперименте по упрощению поступления в организации среднего профессионального образования (СПО). Кроме того, парламентарии рассмотрят документы о господдержке ОЭЗ в Калининградской области и о специальном регулировании в экономике, а также проект постановления о лишении Анатолия Вороновского ("Единая Россия") депутатского мандата.

Законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Индией в Госдуму 28 ноября внес российский кабмин. Соглашение было подписано в Москве 18 февраля 2025 года. Оно устанавливает для России и Индии порядок отправки военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов на территорию друг друга.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, определяемые соглашением порядок отправки военных и техники, а также порядок их материального обеспечения будут использоваться во время совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и в других случаях по договоренности. В правительстве указали, что ратификация документа укрепит сотрудничество РФ и Индии в военной области.

Кроме того, Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о продлении эксперимента по упрощению поступления в организации СПО до 2029 года и расширению числа участвующих регионов до восьми.

В рамках эксперимента девятиклассники сдают только два обязательных предмета (русский язык и математика) вместо четырех экзаменов. Ранее в нем принимали участие только три региона - Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Теперь предлагается привлечь к эксперименту Республику Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.

Законопроекты в сфере экономики

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект об изменении механизма предоставления господдержки ОЭЗ Калининградской области. Как пояснила первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина, документ предусматривает еще одну меру поддержки в виде субвенции на поддержку предприятий, осуществляющих экспорт продукции, и позволяющую компенсировать им понесенные затраты по уплате таможенных пошлин, которые появились в 2023 году, что де-факто ухудшает условия для действующих резидентов и противоречит самому принципу ОЭЗ. "Комитет по экономической политике, поддерживает данную инициативу, считая ее не просто своевременной, но и существенной для поддержки резидентов и региона в целом, так как субвенция не предполагает софинансирования со стороны региона", - подчеркнула Школкина.

Кроме того, депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о продлении на 2026 год антисанкционного спецрегулирования в экономике, внесенный правительством РФ. Документ, в частности, предусматривает продление действия механизма "параллельного импорта". "Механизм "параллельного импорта" реализуется в рамках осуществления первоочередных мер по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних запретов и ограничений экономического характера. Предлагаемые законопроектом изменения, направленные на продление действия механизма "параллельного импорта" на 2026 год, позволят осуществить насыщение российского рынка необходимыми социально значимыми товарами", - говорится в пояснительной записке.

Постановление о прекращении депутатских полномочий

В ходе пленарного заседания парламентарии также обсудят проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского. Ранее депутаты Госдумы в ходе закрытой части пленарного заседания приняли постановление о снятии с Вороновского неприкосновенности. Сообщалось, что в отношении парламентария может быть возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его подозревают в получении взятки в размере 25 млн рублей от строительной фирмы из Дагомыса. В своем выступлении Вороновский сообщал, что будет доказывать свою невиновность, не намерен скрываться от следствия и будет сотрудничать, сдал свой заграничный паспорт.

Вороновский был избран в Государственную думу VIII созыва по списку "Единой России" от Краснодарского края. До этого занимал должности заместителя, а затем советника губернатора Краснодарского края в 2019-2021 годах.