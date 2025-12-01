Краснов впервые примет участие в заседании Совета судей РФ

Совет судей прекратил полномочия председателя Виктора Момотова

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов впервые в новой должности примет участие в заседании Совета судей РФ, которое пройдет в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда.

"Игорь Краснов примет участие в пленарном заседании Совета судей РФ", - сказали в пресс-службе.

Заседание Совета судей, который является выборным органом судейского сообщества, созывается не менее двух раз в год. Он уполномочен давать согласие на назначение на должность генерального директора Судебного департамента при Верховном суде (должность вакантна, его кандидатуру представляет председатель Верховного суда РФ).

Согласно закону "Об органах судейского сообщества в РФ", Совет судей избирает из своего состава председателя. Эта должность остается вакантной после того, как 14 ноября Совет судей досрочно прекратил полномочия прежнего председателя Виктора Момотова.

Также в полномочия Совета судей входит созыв Всероссийского съезда судей, который должен пройти в конце 2026 года.