Посол РФ назвал ложными сообщения об эвакуации россиян из Венесуэлы

Заявления об ухудшении обстановки в республике также не соответствуют действительности, отметил Сергей Мелик-Багдасаров

КАРАКАС, 2 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Сообщения в СМИ об ухудшении обстановки в Венесуэле и эвакуации российских граждан из страны полностью не соответствуют действительности. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

"Ни о каких вывозных рейсах и тем более об эвакуации российских граждан из Венесуэлы в нынешней ситуации не может даже идти речи", - заявил посол.

Российский дипломат сообщил, что посольство РФ в Венесуэле, перед которым стоит несколько ответственных задач, в том числе в плане расширения двухсторонней торговли и экономических связей, не эвакуировалось и не собирается делать этого. "Мы будем продолжать взаимодействовать с нашими стратегическими партнерами, с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро, с венесуэльским народом на благо процветания наших стран", - подчеркнул он.

Посол отметил, что все венесуэльские авиационные компании и несколько иностранных региональных компаний продолжают полеты в Венесуэлу. "Заявления даже самых влиятельных мировых лидеров в соцсетях и средствах массовых информаций не имеют правовых оснований, так как Международная организация гражданской авиации никаких ограничении на Венесуэлу не накладывала, поэтому все ответственные авиаперевозчики продолжают рейсы в эту страну", - пояснил посол России. Он отметил, что "одна из российских туристических компаний переориентировала свой турпоток с венесуэльского на кубинское направление и, к сожалению, туристы узнали об этом в последний момент", и сообщил, что российские туристы, которые находятся на острове Маргарита, в соответствии с планом в ближайшее время вернутся на родину.

"Первого декабря я вернулся в Венесуэлу, после того как чуть больше недели провел в Москве, где принимал участие в 19-м заседании Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня, в ходе которой были приняты более полутора десятков документов о дальнейшем развитии отношений стратегического характера с Венесуэлой", - отметил Мелик-Багдасаров. Он рассказал, что "на фоне ажиотажа в российских СМИ" возвращался в Каракас рейсом венесуэльской государственной компании Conviasa из Санкт-Петербурга. Самолет был полностью заполнен российскими туристами, часть из которых следовала на Кубу, а остальные - в Венесуэлу.

Об информационной войне

Обстановка в венесуэльской столице абсолютно спокойная и никаких изменений к худшему не произошло, подчеркнул российский дипломат. Он указал, что "против Венесуэлы и России в настоящее время ведется настоящая информационная война, и, к большому сожалению, большинство российских СМИ цитируют вбросы различных западных источников, в том числе считающихся авторитетными, и повторяют откровенную ложь". При этом посол отметил, что "СМИ, распространяющие ложную информацию из других источников, должны нести за это ответственность".