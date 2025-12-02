Косачев: Украина и Европа не смогут остановить процесс урегулирования

Киев пытался вмешаться в переговоры и результат "был абсолютно отрицательным во всех отношениях", отметил заместитель председателя Совета Федерации

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Украина не в состоянии повлиять на идущий процесс урегулирования, и ранее предпринятые Киевом попытки остановить его не дали никаких результатов. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев для "Известий".

"Ни при каких обстоятельствах Украина этот процесс остановить не может. Она пыталась сделать это раньше, и результат был абсолютно отрицательным во всех отношениях", - сказал он.

Косачев отметил, что Европа также не должна стремиться вмешиваться в процесс. "Не дай бог, чтобы когда-то у Европы возникли амбиции вновь останавливать этот процесс", - подчеркнул сенатор. Он также заявил, что Европа не понимает, что такое коллективное решение в сфере безопасности, и ее настаивание на том, чтобы любые действия в этой области осуществлялись "только по-европейски", приведет к тупику.

Сенатор также охарактеризовал визит Владимира Зеленского во Францию как попытку вовлечь Париж в переговорный процесс, частью которого страна не является, как и вся Европа.

1 декабря Зеленский прибыл в Елисейский дворец для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Это уже его второй визит во Францию за две недели и десятый с начала украинского конфликта. Как сообщили в Елисейском дворце, во время встречи Макрон и Зеленский планировали обсудить ситуацию вокруг мирных переговоров с учетом встреч в Женеве и во Флориде, а также обеспечение гарантий безопасности в рамках "коалиции желающих".