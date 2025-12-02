Никонов: в ОДКБ Украина была бы в большей безопасности, чем в НАТО

Когда Россия и Украина были "братскими странами", вопрос безопасности поднимать не приходилось в принципе, отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Украина изначально могла бы получить от участия в ОДКБ более серьезные гарантии безопасности, чем ей может предоставить НАТО. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").

"Украина, если бы хотела, если бы там было совершенно другое, адекватное руководство, она бы изначально заинтересовалась гарантиями ОДКБ, а не вступлением в НАТО. И это обеспечило бы ее безопасность гораздо сильнее, чем любые гарантии, которые она сейчас может получить от натовцев", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что раньше Россия и Украина существовали в рамках одного государства, затем были братскими странами и "вопрос безопасности вообще не стоял". "Потому что, если страны являются союзниками, то какие могут быть гарантии безопасности? У нас гарантии безопасности даются в договоре об ОДКБ" - констатировал Никонов.