В ГД не ждут, что Украина попросит гарантии безопасности у самой России

До обсуждения таких вопросов еще "очень-очень далеко", отметил первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов

© Никита Бужор/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Украина хочет получить гарантии безопасности от США и НАТО, она пока не просила о них у России. Это отметил в беседе с ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").

"Я почти уверен, что Украина не будет ставить вопрос о гарантиях безопасности со стороны России. И до обсуждения подобных вопросов еще очень-очень далеко", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что Киев "запрашивает гарантии безопасности от стран НАТО, от Соединенных Штатов в формате пятой статьи Североатлантического договора". "На самом деле только Россия может предоставить какие-либо гарантии безопасности Украине, но они пока в этом направлении даже не думают", - отметил Никонов.

Вашингтон ранее предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22.

30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос. По итогам встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Он добавил, что США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию.