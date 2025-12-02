Трансляция

Путин провел встречу с Хинштейном. Видео

По словам губернатора Курской области, 79 памятников и 7 храмов разрушены или повреждены в результате атак ВСУ в курском приграничье

Президент России Владимир Путин принял с докладом губернатора Курской области Александра Хинштейна.

Хинштейн заявил, 79 памятников и 7 храмов разрушены или повреждены в результате атак ВСУ в курском приграничье, добавив, что разминированы и освобождены от взрывоопасных предметов более 90 населенных пунктов региона.

Президент России обратил внимание на интерес жителей приграничной Курской области к искусству, в том числе к гастролям федеральных театров.