Путин отметил работу по разминированию в Курской области

Глава региона Александр Хинштейн назвал эту задачу ключевой для области

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Курской области Александром Хинштейном обратил внимание на то, как в регионе идут работы по разминированию населенных пунктов.

Губернатор проинформировал о начале подготовки к полномасштабным работам по разминированию территорий, назвав эту задачу ключевой для области.

"Работа идет там", - подчеркнул Путин, комментируя слова Хинштейна

Как добавил глава региона, процессы уже идут активно: в настоящее время разминировано и очищено от взрывоопасных предметов 92 населенных пункта.