Шойгу и Ван И проводят консультации по стратегической безопасности

В начале встречи секретарь Совбеза РФ и глава МИД КНР приветствовали друг друга рукопожатием

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и глава МИД КНР Ван И проводят консультации по стратегической безопасности, передает корреспондент ТАСС.

В начале встречи Шойгу и Ван И приветствовали друг друга рукопожатием. Далее консультации продолжились в узком составе в закрытом формате. Позднее заседание пройдет в расширенном составе.

Как ранее сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, стороны обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также сотрудничество в военной и военной-технической сферах, взаимодействие между правоохранительными органами и специальными службами.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Ван И посетит Россию 1-2 декабря по приглашению Шойгу для участия в двухсторонних консультациях по стратегической безопасности. Это 20-й раунд таких консультаций. По данным китайской стороны, предполагается обмен мнениями по региональным и глобальным стратегическим сюжетам, представляющим взаимный интерес, а также обсуждение вопросов, относящиеся к стратегической безопасности двух стран.