Верховный суд РФ разработал Концепцию цифровой трансформации судебной системы

В ней определены актуальные направления развития цифрового сопровождения судебной деятельности

Редакция сайта ТАСС

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов © Верховный суд РФ/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Концепция цифровой трансформации судебной системы разработана Верховным судом РФ. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на пленарном заседании Совета судей РФ.

"В Верховном суде разработана Концепция цифровой трансформации судебной системы, в которой определены актуальные направления развития цифрового сопровождения судебной деятельности. В первую очередь это касается дальнейшего развития электронного судопроизводства, функционала личных кабинетов, системы электронных уведомлений участников процесса и других актуальных цифровых сервисов", - пояснил глава Верховного суда.

"Внедряемые технологии должны быть максимально понятны для всех, в том числе людей пожилого возраста, а также тех, кто не имеет опыта работы в цифровой среде", - подчеркнул он.

По его словам, для этого требуется преодоление технологической неравномерности между судами, минимизация рисков, связанных с информационной безопасностью.

Кроме того, Верховный суд планирует наращивать взаимодействие, в том числе в этих вопросах, с судебными органами других стран в сфере международно-правового сотрудничества, обмена лучшим опытом судопроизводства, а также распространения достижений отечественной судебной системы.

Цифровая подготовка судей

"Современный судья должен обладать не только базовыми правовыми знаниями, но и новыми компетенциями, навыками анализа больших массивов информации, умением оперативно реагировать на происходящие социальные, нормативные и другие изменения", - заметил Краснов.

"В связи с этим будем развивать и совершенствовать систему обучения и повышения квалификации, создавать для этого современную, технологичную инфраструктуру в Российском государственном университете правосудия имени В. М. Лебедева", - сообщил он.