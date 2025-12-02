СВР: Франция ищет варианты прямого участия в конфликте на Украине

Присутствие на фронте французских ЧВК будет рассматриваться Москвой как непосредственное участие Парижа в боевых действиях

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Париж продолжает искать способы прямого участия в украинском конфликте. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Франции не терпится отправить своих военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, Франция продолжает искать варианты прямого участия в украинском конфликте. На это, в частности, направлен правительственный декрет №2025-1030 от 31 октября 2025 года, который разрешает задействовать ЧВК для оказания помощи "третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения", - говорится в сообщении.

В пресс-бюро отметили, что даже у неискушенного европейского обывателя не вызывает сомнений, "какая страна подразумевается".

"Мобильные группы ПВО и немногочисленные F-16, находящиеся в распоряжении Украины, не справляются с перехватом российских воздушных целей. Освоение же "Миражей" и другой техники требует времени и высокой квалификации. Вот для этого Киеву и понадобятся зарубежные ЧВК, оснащенные современным западным, прежде всего, французским вооружением", - пояснили в СВР.

Однако, подчеркнули в пресс-бюро, Парижу не стоит обольщаться и считать, что этим он развязывает себе руки и "одновременно уходит от ответственности за участие своих военных в конфликте".

"Присутствие на Украине французских ЧВК, скромно названных в упомянутом декрете "референс-операторами" министерства вооруженных сил, будет рассматриваться Москвой как непосредственное участие Франции в боевых действиях против России. Как следствие, французские ЧВК станут первоочередной законной целью ВС РФ", - констатировали в СВР РФ.