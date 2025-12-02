Кремль рассчитывает, что визит Путина в Индию будет успешным

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что визит премьер-министра республики Нарендры Моди в 2024 году был успешным

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что поездка президента РФ Владимира Путина в Индию будет такой же успешной, как и визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

"Мы надеемся, что визит президента в Индию будет успешным, как был успешным визит премьер-министра Моди в Москву в прошлом году", - сказал представитель Кремля. Песков напомнил, что тогда у президента и премьер-министра была возможность обсудить вопросы глобальной и региональной повестки.