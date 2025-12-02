Песков: отношения РФ и Индии основаны на историческом опыте взаимопонимания

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва с нетерпением ждет государственного визита российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Двусторонние отношения России и Индии базируются на глубоком историческом опыте взаимопонимания и общего видения мировых событий. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

"Наши двусторонние отношения основаны на глубоком историческом опыте взаимопонимания, партнерства и общего видения мировых событий и мировой системы, основанной на международном праве, верховенстве закона и способности учитывать интересы друг друга. Это очень и очень важная характеристика нашего общего видения происходящего в мире", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что российско-индийские отношения - это не просто стандартный набор дипломатических протоколов и торговых соглашений. "Это нечто большее. Это гораздо важнее", - указал он.

По словам Пескова, Москва с нетерпением ждет государственного визита президента России Владимира Путина в Индию. "Послезавтра наш президент прилетит в вашу страну, которую мы считаем нашим большим другом, и народ Индии исторически является нашим большим другом", - резюмировал он.