Песков: встреча Путина и Уиткоффа должна начаться через пять часов

Перед этим у США была пара недель "очень интенсивной работы с украинской стороной", отметил представитель Кремля

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и президент РФ Владимир Путин © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Москве начнется примерно через пять часов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

"Господин Уитткофф будет в Москве, он наш главный переговорщик, и он встретится с нашим президентом. Перед этим у них была пара недель очень интенсивной работы с украинской стороной, они готовили, скажем так, версию плана урегулирования [президента США Дональда] Трампа", - сообщил Песков, отметив, что встреча начнется "примерно через пять часов".

