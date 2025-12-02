Шойгу: Россия поддерживает правительство КНР по вопросу Тайваня

Координация Москвы и Пекина в области стратегической безопасности "играет важнейшую стабилизирующую роль", подчеркнул секретарь Совбеза РФ

Редакция сайта ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия поддерживает правительство Китая по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на консультациях по стратегической безопасности с главой МИД КНР Ван И.

"Хочу подтвердить нашу последовательную и неизменную поддержку Пекина по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга. Правительство Китайской Народной Республики - единственное законное правительство, представляющее весь Китай", - подчеркнул он.

Шойгу указал, что координация Москвы и Пекина в области стратегической безопасности "играет важнейшую стабилизирующую роль и способствует формированию более справедливого, многополярного мироустройства, не предполагающего привилегированного положения избранных стран и их доминирования в мировых делах". "Именно поэтому не всех на Западе устраивает тот факт, что отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китаявышли на беспрецедентно высокий уровень за всю их историю", - добавил секретарь СБ РФ.

"Готов вместе с вами и далее прилагать усилия для реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Убежден, что наша совместная работа в русле установок глав государств полностью отвечает интересам обеспечения не только национальной безопасности наших двух стран, но и поддержания региональной и глобальной стабильности", - заключил Шойгу.