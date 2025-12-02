Шойгу: Россия и КНР должны регулярно сверять часы из-за растущих вызовов и угроз

Российско-китайские отношения не подвержены влиянию внешней конъюнктуры, подчеркнул секретарь Совбеза РФ

Редакция сайта ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Москва и Пекин должны регулярно проводить сверку часов из-за усложнившейся геополитической обстановки, уверен секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"За время, прошедшее после наших предыдущих консультаций в ноябре прошлого года в Пекине, геополитическая обстановка усложнилась", - обратился Шойгу к министру иностранных дел КНР Ван И на консультациях по стратегической безопасности.

"Множатся вызовы в сфере глобальной безопасности и стабильности, что требует от нас регулярной сверки часов в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - считает секретарь российского Совбеза.

Шойгу подчеркнул, что "российско-китайские отношения не подвержены влиянию внешней конъюнктуры и выстраиваются на принципах взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела друг друга и обоюдной поддержки". "Их движущая сила - дипломатия лидеров наших стран", - уверен секретарь СБ РФ.