В Югре курировать национальную политику будет департамент внутренней политики

Этот департамент возглавляет Кирилл Харитонов

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа передало полномочия по регулированию межэтнических отношений, профилактике экстремизма, межнационального и межконфессионального согласия, взаимодействию с казачеством и защите прав коренных малочисленных народов Севера в ведение департамента внутренней политики Югры, который возглавляет Кирилл Харитонов. Об этом сообщается в материалах на едином официальном сайте госорганов региона.

"Постановляю: <…> внести в постановление губернатора Югры <…> следующие изменения: <…> департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры является правопреемником департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры в части переданных полномочий в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма, обеспечения межнационального и межконфессионального согласия, взаимодействия с российским казачеством, защиты прав коренных малочисленных народов Севера", - сказано в постановлении губернатора Югры Руслана Кухарука.

Ранее данные направления курировал департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.