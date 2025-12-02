Песков: Индия идет своим путем, несмотря на внешнее давление

Страна сохраняет выгодное сотрудничество с Россией, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Индия продолжает идти свои независимым путем и отстаивать суверенитет, несмотря на давление на международной арене. Благодаря этому, а также приверженности своим интересам страна сохраняет выгодное сотрудничество с Россией, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Индия продолжает делать то, что выгодно для нее, и продолжает отстаивать свой суверенитет в международных делах. Между нашими странами существуют исторические отношения, которые всегда были взаимовыгодными", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

По его словам, отношения не могут быть долгосрочными, если они не взаимовыгодны. Однако отношения России и Индии имеют долгую историю. "Мы надеемся, что у них будет очень светлое будущее", - подчеркнул представитель Кремля.

Как пояснил Песков, в международных отношениях "все зависит от подхода". "Можно иметь тарифы с одной стороны, но в то же время получать выгоды с другой стороны, которые гораздо привлекательнее. Все зависит от подхода. И мы надеемся, что, если наше сотрудничество приносит выгоды Индии и если наше сотрудничество приносит выгоды нам, мы будем продолжать это сотрудничество, несмотря на все давление со стороны других стран", - подытожил пресс-секретарь президента РФ.