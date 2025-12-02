ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

ТАСС: Дмитриев и Уиткофф встретятся 2 декабря

Встреча пройдет в Москве
Редакция сайта ТАСС
10:12
обновлено 10:14

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф встретятся в Москве во вторник, сообщили ТАСС источники.

Читайте также

Шестая встреча с начала года. Визиты спецпосланника президента США Уиткоффа в РФ

"Встреча пройдет в Москве во вторник", - сказали собеседники агентства. 

СШАРоссияДмитриев, Кирилл Александрович