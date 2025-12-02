ТАСС: Дмитриев и Уиткофф встретятся 2 декабря

Встреча пройдет в Москве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф встретятся в Москве во вторник, сообщили ТАСС источники.

"Встреча пройдет в Москве во вторник", - сказали собеседники агентства.