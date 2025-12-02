Володин призвал не поддаваться "убаюкиваниям" Запада

Россиянам нужно быть готовыми к вызовам, заявил председатель Госдумы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Западные политики, желающие разорвать экономику РФ "в клочья", успокоились ненадолго, россиянам нужно быть готовыми к вызовам и не поддаваться "убаюкиваниям". Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

"Те, кто хочет разорвать наше государство и экономику в клочья, они ненадолго успокоились. Поэтому нам надо быть готовыми к любым вызовам и не быть подверженными убаюкиванию", - сказал Володин.

Он добавил, что бывший президент США Джо Байден чуть не довел ситуацию до ядерной войны. "Вот что такое Байден, вот кто такой бывший президент Соединенных Штатов Америки, дай бог, что эти времена, может быть, остались в прошлом, но чтобы не было угроз, способных нанести вред нашему государству, нам необходимо сделать все для его защиты", - подчеркнул Володин.