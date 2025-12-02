Дмитриев и Уиткофф выехали из Внуково

Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США для обсуждения урегулирования украинского кризиса

Редакция сайта ТАСС

Кортеж, предположительно, спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа выехал из аэропорта Внуково © ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Автомобиль спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева выехал из аэропорта Внуково, передает корреспондент ТАСС.

В московском аэропорту "Внуково-2" около 13:46 по местному времени приземлился самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Ранее источники ТАСС, знакомые с программой визита американского спецпосланника, сообщали, что Дмитриев и Уиткофф проведут во вторник встречу в Москве.

Президент России Владимир Путин встретится 2 декабря с Уиткоффом. Ключевая тема - урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу. Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча состоится после 17:00 мск. Открытыми для СМИ будут первые кадры беседы. Американскую сторону на встрече также будет представлять Джаред Кушнер - зять президента США Дональда Трампа.