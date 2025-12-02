ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Дмитриев и Уиткофф выехали из Внуково

Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США для обсуждения урегулирования украинского кризиса
11:07
обновлено 11:13
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Автомобиль спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева выехал из аэропорта Внуково, передает корреспондент ТАСС.

В московском аэропорту "Внуково-2" около 13:46 по местному времени приземлился самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Ранее источники ТАСС, знакомые с программой визита американского спецпосланника, сообщали, что Дмитриев и Уиткофф проведут во вторник встречу в Москве.

Президент России Владимир Путин встретится 2 декабря с Уиткоффом. Ключевая тема - урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу. Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча состоится после 17:00 мск. Открытыми для СМИ будут первые кадры беседы. Американскую сторону на встрече также будет представлять Джаред Кушнер - зять президента США Дональда Трампа. 

