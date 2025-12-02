Встреча Путина и Уиткоффа и безопасная зона на границе с Украиной. Темы брифинга Пескова
Редакция сайта ТАСС
11:19
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, глубина безопасной зоны на границе с Украиной и ситуация с российскими активами стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
О встрече Путина и Уиткоффа
- Встреча Путина и Уиткоффа продлится столько, "сколько потребуется".
- Американская делегация на встрече с Путиным будет представлена Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
О безопасной зоне на границе с Украиной
- По вопросам, касающимся глубины безопасной зоны вдоль границы с Украиной, следует обращаться к военным: "Это вопрос, который касается наших военных, именно они проводят специальную военную операцию, с такой проблематикой нужно к ним обращаться".
О падении литовского БПЛА в Белоруссии
- Кремль переадресовал Минобороны вопрос об упавшем в Белоруссии литовском беспилотнике: "Здесь я точными данными не располагаю. Здесь все-таки лучше [уточнить], наверное, у военных, они знают, наверное, детали".
О российских активах
- Кремль не видит повода для оптимизма, но согласен с позицией главы МИД Бельгии Максима Прево, который призвал отказаться от экспроприации замороженных российских активов.
- Европе стоит напомнить, что "приключается с их деньгами на Украине": "А так, в целом, действительно все это походит на большую авантюру".