Встреча Путина и Уиткоффа и безопасная зона на границе с Украиной. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, глубина безопасной зоны на границе с Украиной и ситуация с российскими активами стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин 2 декабря примет участие в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Российский лидер также даст интервью индийским СМИ, в эфир оно выйдет 3 декабря.

О встрече Путина и Уиткоффа

Встреча Путина и Уиткоффа продлится столько, "сколько потребуется".

Американская делегация на встрече с Путиным будет представлена Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

О безопасной зоне на границе с Украиной

По вопросам, касающимся глубины безопасной зоны вдоль границы с Украиной, следует обращаться к военным: "Это вопрос, который касается наших военных, именно они проводят специальную военную операцию, с такой проблематикой нужно к ним обращаться".

О падении литовского БПЛА в Белоруссии

Кремль переадресовал Минобороны вопрос об упавшем в Белоруссии литовском беспилотнике: "Здесь я точными данными не располагаю. Здесь все-таки лучше [уточнить], наверное, у военных, они знают, наверное, детали".

О российских активах