Госдума и Нацассамблея Бурунди подписали соглашение о сотрудничестве

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, одним из приоритетов взаимодействия на уровне парламентов является содействие развитию экономических связей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Национальной ассамблеи Республики Бурунди Желаз Даниэль Ндабирабе подписали соглашение о сотрудничестве между палатами парламентов двух стран. Об этом говорится в сообщении на сайте Думы.

Как отмечается в релизе, по словам Володина, соглашение о сотрудничестве "выведет межпарламентские отношения двух стран на новый уровень и придаст им системный характер". В свою очередь Ндабирабе отметил, что документ затрагивает взаимодействие как в экономической, так и гуманитарных сферах, говорится в сообщении.

По словам председателя Госдумы, одним из приоритетов взаимодействия на уровне парламентов является содействие развитию экономических связей. "В 2024 году рост товарооборота составил более 70 %. Нам надо создавать правовые условия, новые возможности для развития бизнес-контактов между представителями наших стран", - подчеркнул Володин.

Он также отметил, что визит бурундийской делегации придаст дополнительный импульс двустороннему межпарламентскому сотрудничеству. "Предлагаю по линии профильных комитетов в наших парламентах максимально отработать коммуникации через обмен мнениями, обсуждение вопросов, которые стоят в повестке. Так мы выйдем на большую динамику в развитии отношений", - добавил он.

"Мы вместе выступаем за построение многополярного мира, справедливого мироустройства. Для нас крайне важно верховенство права в международных делах, обеспечение региональной стабильности и безопасности. Мы, как и вы, бережно относимся к традиционным ценностям, сохранению нравственных ориентиров и передаче их будущим поколениям", - заключил Володин.