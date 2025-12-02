В Ростовской области назначили нового министра экологии

Должность заняла Алла Кушнарева

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назначил нового члена правительства региона: министром природных ресурсов и экологии региона стала Алла Кушнарева, которая ранее занимала пост замминистра. Об этом сообщили в правительстве региона.

19 сентября победивший на выборах Слюсарь вступил в должность губернатора Ростовской области. В этот же день он отправил правительство региона в отставку.

"Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назначил нового министра природных ресурсов и экологии региона. Им стала Алла Кушнарева, ранее занимавшая должность заместителя министра. Соответствующий указ подписан сегодня", - говорится в сообщении.

По данным правительства, Кушнарева - уроженка Батайска, имеет высшее образование в сфере экологии и природопользования, в природоохранных органах региона работает более 20 лет.

В новой должности перед ней поставили в том числе задачу усилить контроль экологического надзора и развивать систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

О кадровых изменениях в правительстве Ростовской области

С ноября прошлого года в регионе произошли резонансные задержания членов правительства в рамках дел, связанных с должностными преступлениями. Фигурантами уголовных дел стали замгубернатора Виталий Кушнарев, замгубернатора региона - министр финансов Лилия Федотова, замглавы региона - министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский. У советника губернатора Виктора Гончарова проходили обыски, а замглавы Минцифры задержали по делу о превышении полномочий.

Также ранее Слюсарь подписал указы об увольнении первого заместителя губернатора Игоря Гуськова и заместителя губернатора Андрея Пучкова. В отставку был отправлен ряд региональных министров. Свои посты покинули министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян, министр здравоохранения Юрий Кобзев и министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин.