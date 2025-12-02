ГД продлевает эксперимент по упрощению поступления в учреждения СПО до 2029 года

Согласно пояснительной записке, по итогам проведения эксперимента в 2025 году в государственной итоговой аттестации приняли участие 180,6 тыс. выпускников 9 класса

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект о продлении эксперимента по упрощению поступления в организации среднего профессионального образования (СПО) до 2029 года и расширению числа участвующих регионов до восьми.

Эксперимент упрощает процедуру поступления в образовательные организации СПО - девятиклассники сдают только два обязательных предмета (русский язык и математика) вместо четырех экзаменов. Ранее в нем принимали участие только три региона - Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Теперь предлагается увеличить число участников эксперимента, в нем могут также принять участие Республика Татарстан, Московская, Ростовская, Тверская и Тюменская области.

Согласно пояснительной записке, по итогам проведения эксперимента в 2025 году в государственной итоговой аттестации приняли участие 180,6 тыс. выпускников 9 класса, 47,3 тыс. человек (26,1% от общего числа выпускников) выбрали для сдачи экзамена только обязательные учебные предметы. Количество выпускников девятых классов, не прошедших государственную итоговую аттестацию, сократилось почти на 40%: с 3 347 человек в 2024 году до 2 057 человек в 2025 году. Кроме того, увеличился прием на востребованные профессии строительства, металлургии, машиностроения, специальности в сфере цифровых технологий, педагогики и медицины.