Постпред РФ в Вене обсудил с Гросси ядерную программу Ирана

Исламская республика и МАГАТЭ заключили 9 сентября в Египте соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после июньских атак Израиля и США на страну

ВЕНА, 2 декабря. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси ситуацию вокруг ядерной программы Ирана.

"Встретился сегодня с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Мы обсудили текущее развитие ситуации в отношении ядерной программы Ирана", - написал Ульянов в Х.

9 сентября Иран и МАГАТЭ заключили в Египте соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после июньских атак Израиля и США на страну. Как пояснил глава иранского МИД Аббас Арагчи после подписания документа, в случае возобновления каких-либо враждебных действий против республики все контакты с МАГАТЭ будут снова прекращены.

20 ноября Иран в ответ на принятие МАГАТЭ очередной антииранской резолюции, содержащей требование предоставить доступ инспекторам агентства на ядерные объекты в исламской республике, направил уведомление о прекращении действия ранее заключенного в Каире соглашения.