Путин присвоил главе "Камаза" Когогину звание Героя Труда

Ему присвоили звание за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие отечественного машиностроения

Глава "Камаза" Сергей Когогин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил главе "Камаза" Сергею Когогину звание Героя Труда РФ. Документ опубликован на портале правовых актов.

"За особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие отечественного машиностроения присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Когогину Сергею Анатольевичу - генеральному директору публичного акционерного общества "Камаз", Республика Татарстан", - говорится в документе.

Герой Труда Российской Федерации - это, наряду с Героем России, высшее звание и государственная награда РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Как и Герои России, Герои Труда получают медали, выполненные в форме золотой звезды, однако у них знаки отличия украшены государственным гербом РФ.