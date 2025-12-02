Посол РФ: Россия работает с Малайзией над увеличением турпотока

В первой половине года страну посетили около 130 тыс. россиян, отметил Наиль Латыпов

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТОКИО, 2 декабря. /ТАСС/. Россия недовольна текущим пассажиропотоком в Малайзию и намерена работать над его увеличением. Об этом сообщил посол РФ в Малайзии Наиль Латыпов.

"Мы работаем вместе с нашими малайзийскими партнерами над увеличением этого показателя (пассажиропотока из РФ в Малайзию - прим. ТАСС.)", - сказал он в интервью радиостанции BFM.

Латыпов отметил, что российская сторона "недовольна и не удовлетворена" тем, что малое число россиян ездит в Малайзию. По его словам, в первой половине текущего года страну посетили около 130 тыс. россиян, что меньше, чем в соседнем Таиланде, куда съездили около 2 млн российских граждан. В первую очередь Россия работает над запуском прямых рейсов из Москвы в столицу Малайзии Куала-Лумпур, чтобы увеличить показатель.

На вопрос журналиста о том, почему гражданам Малайзии до сих пор нужны визы для поездок в Россию, посол ответил, что для их отмены нужно заключить соглашение между двумя странами. Сейчас существуют только черновые варианты документа. Латыпов подчеркнул, что Россия не может отменить визовые требования, основываясь только на принципе взаимности. Гражданам РФ для посещения Малайзии визы не нужны.

Дипломатические отношения между СССР и Малайзией были установлены 3 апреля 1967 года. После окончания холодной войны и признания России правопреемницей СССР 31 декабря 1991 года взаимодействие между странами усилилось. Россия и Малайзия придерживаются схожих взглядов на ряд международных и региональных проблем, развивают сотрудничество по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Организации исламского сотрудничества. 6 августа 2025 года в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и верховного правителя Малайзии султана Ибрагима.