Захарова: Польша не лучше тех, кто проводит аукционы с реликвиями Холокоста

Официальный представитель МИД РФ отметила, что министерство иностранных дел республики призвало пополнить "лотами с аукциона" экспозицию государственного музея Аушвиц-Биркенау

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Польши, которые пытаются нажиться на памяти о жертвах фашистов, ведут себя не лучше тех, кто устраивает аукционы с реликвиями Холокоста, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале дипломат напомнила о выставлении на аукцион в Германии материальных свидетельств преступлений нацистов - личных вещей жертв Холокоста.

"Эдакая попытка превратить память о жертвах фашистских палачей в товар. Казалось бы, вот оно, "дно" - очередное подтверждение исторической амнезии, распространившейся от Одера до Рейна. Но тут, как говорится, "снизу постучали". Оказалось, что это - официальная Варшава", - заметила она.

"Еще вопрос, что хуже: наживаться на отдельных реликвиях Холокоста по €100-200 или, как Польша, торговать памятью, уничтожать прошлое (свое и чужое) и мечтать "срубить" $1,5 трлн на крови жертв нацизма? Подсказка - оба хуже", - констатировала официальный представитель МИД РФ.

Захарова пояснила, что МИД Польши призвал пополнить "лотами с аукциона" экспозицию государственного музея Аушвиц-Биркенау. "В других обстоятельствах можно было бы только одобрить такое вмешательство и требование передать упомянутые экспонаты польской стороне, - продолжила дипломат. - Если бы только она не объявила их своей "собственностью". На каком основании? У Польши есть какая-то монополия на свидетельства Холокоста или нацистских преступлений?"

Захарова отметила, что президент Польши Кароль Навроцкий предложил выкупить упомянутые экспонаты, а стоимость покупки включить в так называемый репарационный счет к Берлину за ущерб, понесенный страной в годы Второй мировой войны. "Напомню, что польские власти насчитали сумму в $1,5 трлн. То ли монетизация мемориальной тематики, то ли вепонизация", - резюмировала Захарова.