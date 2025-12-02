Путин назначил экс-посла в Польше Андреева послом в Словакии

Другими указами президент РФ освободил Сергея Андреева от обязанностей посла в Польше, а Игоря Братчикова - от обязанностей посла в Словакии

Редакция сайта ТАСС

Сергей Андреев © Пресс-служба посольства РФ в Польше

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Андреева послом России в Словакии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Андреева Сергея Вадимовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Словацкой Республике", - говорится в документе.

Другими указами глава государства освободил Андреева от обязанностей посла в Польше, а Игоря Братчикова - от обязанностей посла в Словакии.