Лавров и Ван И обсудили перспективы урегулирования на Украине

Главы МИД РФ и Китая также затронули обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ по итогам переговоров в Москве.

"Значительное внимание было уделено перспективам урегулирования кризиса вокруг Украины на основе устранения первопричин конфликта и должного учета коренных интересов Российской Федерации, обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также другим темам, представляющим взаимный интерес", - проинформировали в министерстве.

В МИД РФ указали, что "по итогам переговоров стороны констатировали широкое совпадение или близость позиций по всем ключевым вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки, что предопределяет устойчивую позитивную динамику российско-китайского стратегического партнерства вне зависимости от сложного внешнего геополитического фона".

"С учетом геополитической ситуации на Евразийском пространстве была акцентирована востребованность совместной работы по претворению в жизнь инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина о формировании на континенте новой архитектуры безопасности", - подчеркнули в МИД. Российская сторона также подтвердила свою поддержку выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином инициативы в области глобального управления.

Министры рассмотрели "наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня с фокусом на всестороннюю реализацию договоренностей", достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Дальнейшие шаги

"Главы внешнеполитических ведомств России и Китая провели углубленный обмен мнениями по графику контактов на высшем и высоком уровнях, в том числе с учетом председательства КНР в АТЭС", - отметили в МИД.

Лавров и Ван И также подвели итоги взаимодействия по линии своих ведомств в 2025 году и "наметили дальнейшие шаги по укреплению внешнеполитической координации между Москвой и Пекином на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, "Группе двадцати" и других форматах".

Ван И приехал в Москву по приглашению секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, с которым также сегодня провел 20-й раунд консультаций по вопросам стратегической безопасности.