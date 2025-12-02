Дмитриев и Уиткофф прибыли в Кремль пешком

Спецпредставитель президента РФ и американские переговорщики прогулялись по центру Москвы





МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф прогулялись по Красной площади, после чего пришли в Кремль, передает корреспондент ТАСС.

Также с ними был Джаред Кушнер - зять президента США Дональда Трампа.

Ранее Уиткофф и Дмитриев пообедали в одном из московских ресторанов. Они также прошлись по центру, полюбовались Большим театром. По городу американские гости и сопровождающие передвигались на автомобилях Aurus.

Ожидается, что Уиткоффа примет в Кремле президент РФ Владимир Путин. Ключевая тема встречи - урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу. Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, открытыми для СМИ будут первые кадры беседы. Американскую сторону на встрече также будет представлять Джаред Кушнер - зять президента США Дональда Трампа.