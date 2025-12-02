Путин назвал пиратством атаки на танкеры в Черном море

Президент подчеркнул, что суда атаковали в особой экономической зоне третьего государства

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Украинские атаки на танкеры в Черном море являются пиратством. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам.

"Атаки на танкеры даже не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне другого государства, третьего государства, - это пиратство", - сказал он.

Путин отметил, что Украина и раньше пыталась наносить удары по морским портам РФ. Как отметил президент, Россия не начинала, а зеркально отвечала на такие украинские атаки. "Уверяю, что они [российские удары] гораздо более эффективные и мощные. Это, прежде всего, касалось тех судов, кораблей, на которых доставлялось в Украину военное имущество, военное оборудование и боеприпасы. И мы попадали именно туда, куда хотели, о чем свидетельствуют вторичные взрывы, которые мы наблюдали с помощью воздушной разведки", - подчеркнул Путин.

Об атаках на танкеры

2 декабря произошла атака с использованием БПЛА на российское судно Midvolga 2 в Черном море, которое следовало с грузом растительного масла в Грузию. В результате есть незначительные повреждения надстройки судна, никто не пострадал. Нападение произошло в 80 морских милях от побережья Турции, судно благополучно дошло до порта Синоп.

28 ноября танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся в Россию без груза, подали сигналы бедствия, когда находились соответственно в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в западной части Черного моря. На Kairos началось возгорание в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 1 декабря после заседания кабинета министров, что атаки на танкеры, совершенные в исключительной экономической зоне республики, свидетельствуют о тревожном обострении украинского конфликта и их невозможно оправдать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары по танкерам терактами. Она отметила, что спецслужбы киевского режима фактически заявили о своей причастности к указанным атакам, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных терактов.