Путин подписал указ о поддержке переселения в РФ иностранцев, имеющих достижения

Иностранцы смогут обратиться за получением правового статуса с 15 апреля 2026 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке переселения в РФ иностранцев, имеющих достижения в научной, производственной, спортивной и культурной сферах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нем говорится, что иностранцы могут с 15 апреля 2026 года обратиться за получением правового статуса в РФ "с ходатайством о признании их представляющими интерес для Российской Федерации".