Путин подписал указ о поддержке переселения в РФ иностранцев, имеющих достижения
Редакция сайта ТАСС
15:20
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке переселения в РФ иностранцев, имеющих достижения в научной, производственной, спортивной и культурной сферах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В нем говорится, что иностранцы могут с 15 апреля 2026 года обратиться за получением правового статуса в РФ "с ходатайством о признании их представляющими интерес для Российской Федерации".