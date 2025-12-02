Указ о поддержке переселения в РФ касается внесших вклад в обороноспособность

Обратиться с ходатайством могут также те, кто обладает особо востребованными профессией, квалификацией или навыками

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Указ президента РФ Владимира Путина о поддержке переселения в Россию иностранных граждан касается в том числе тех, кто внес вклад в обеспечение обороноспособности России. Об этом говорится в опубликованном документе.

"Установить, что иностранные граждане и лица без гражданства могут обратиться начиная с 15 апреля 2026 г. с ходатайством о признании их представляющими интерес для Российской Федерации, если они имеют достижения в сфере научно-технологического развития, производства, спорта, креативных (творческих) индустрий, в культурно-гуманитарной сфере, в учебе, внесли вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности Российской Федерации", - говорится в указе.

Кроме того, обратиться с ходатайством могут те, кто обладает особо востребованными профессией (специальностью), квалификацией или навыками.

2 декабря опубликован указ президента РФ о поддержке переселения в РФ иностранцев, имеющих достижения в научной, производственной, спортивной и культурной сферах.