Эксперт Жарихин: визит Уиткоффа нацелен на поиск компромиссов по пунктам плана

Как указал замдиректора Института стран СНГ, результаты встречи с украинской стороной показали, что "пока что еще есть серьезные противоречия, которые надо как-то урегулировать"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Текущий визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву нацелен на поиск решений по конкретным пунктам будущего соглашения об урегулировании на Украине, до этого же речь шла о возможности соглашения в целом. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Мне кажется, это очень важный визит, значимый. Тут может быть, мне кажется, развилка. В конце концов дело пойдет все-таки к тому, чтобы с помощью дальнейших переговоров найти компромиссный вариант договоренностей. А, может, переговоры покажут, что все равно пока позиции сторон настолько противоположны, что компромисс между ними не получается", - отметил он.

В то же время аналитик подчеркнул, что этот визит спецпосланника будет отличаться от предыдущих его поездок в Москву. "Тогда разговор шел о возможности мирного соглашения в целом. И стороны пришли к соглашению, что можно попытаться это сделать. А сейчас речь будет идти о конкретных пунктах - если не проекта, то эскиза - соглашения. И разговор будет не вообще, а по конкретным пунктам", - подчеркнул он.

Как указал Жарихин, результаты встречи с украинской стороной показали, что "пока что еще есть серьезные противоречия, которые надо как-то урегулировать". "Поэтому разговор будет непростой, он будет очень, я думаю, как всегда, доброжелательный с обеих сторон. Но он будет непростой, потому что надо уже решать по конкретным проблемам, которые возникли в ходе поиска компромисса", - заключил эксперт.

Президент России Владимир Путин встретится с Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Кремле. Ключевая тема - урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу. Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, открытыми для СМИ будут первые кадры беседы.