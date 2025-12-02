Путин заявил, что в ходе госвизита обсудит с Моди целый спектр экономических тем

Москва нацелена выводить отношения с Нью-Дели на качественно новый уровень сотрудничества, в том числе с усилением технологической составляющей, отметил президент России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин нацелен в рамках предстоящего государственного визита в Индию подробно обсудить с премьер-министром республики Нарендрой Моди целый спектр важнейших экономических тем, включая энергетику, космическую сферу и сельское хозяйство, а также увеличение импорта индийских товаров на рынок РФ.

На сессии форума "Россия зовет!" Путин отметил, что Москва нацелена выводить отношения с Нью-Дели, которые уже отличает давняя дружба и стратегическое взаимодействие, на качественно новый уровень сотрудничества, в том числе с усилением технологической составляющей. Это, указал президент, коснется самых разных сфер, включая энергетику, промышленность, космос, сельское хозяйство.

"Подробно будем обсуждать эти темы в ходе предстоящего визита в Индию с премьер-министром, господином Нарендрой Моди, включая увеличение импорта индийских товаров на наш рынок", - обратил внимание Путин. Он подчеркнул, что в ходе дискуссий на текущей пленарной сессии форума наверняка уже упоминалась такая импортная составляющая общей стратегии. "Это прежде всего, конечно, относится к Индии, имея в виду соответствующие вопросы, связанные с торговым балансом", - пояснил российский лидер.