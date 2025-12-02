Уиткофф назвал Москву удивительным городом

Президент РФ Владимир Путин отметил, что власти "по праву гордятся тем, что сделали для развития столицы за последние годы"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал Москву удивительным городом.

Открытая часть встречи продлилась 50 секунд, во время которых стороны обсудили прогулку американских гостей по Москве. Путин отметил, что власти города "по праву гордятся тем, что сделали для развития столицы за последние годы".

"И, надеюсь, вы смогли в этом убедиться", - добавил российский лидер. "Да, это удивительный город", - ответил Уиткофф.

Во встрече также участвует предприниматель, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.