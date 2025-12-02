МИД РФ призывает Лондон расследовать казни афганцев, совершенные спецназом Британии

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова обратила внимание, что в ходе продолжающегося в Великобритании расследования зафиксированы показания свидетелей о том, что в 2010-2013 годах бойцы указанного подразделения участвовали во внесудебных расправах над мирными афганцами, включая несовершеннолетних

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Москва призывает Лондон довести до конца расследование позорных внесудебных казней мирных афганцев, совершенных британским спецназом в 2010-2013 годах. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат обратила внимание, что в ходе продолжающегося в Великобритании расследования зафиксированы показания свидетелей - военнослужащих британского спецназа SAS - о том, что в 2010-2013 годах бойцы указанного подразделения участвовали во внесудебных расправах над мирными афганцами, включая несовершеннолетних.

"Вновь призываем официальный Лондон не замалчивать позорные факты из истории афганской кампании, довести до конца объективное расследование всех фактов расправ над мирным афганским населением и привлечь виновных к судебной ответственности", - указала Захарова.

Она отметила, что некоторые британские военнослужащие SAS "пытались сигнализировать своему командованию о происходящем, но их рапорты игнорировались, а бесчинства продолжались". "Так, в 2012 году во время ночного рейда в провинции Нимроз были застрелены два подростка. Проводились "профилактические" расстрелы мужчин боеспособного возраста, что также косвенно подтверждается несоответствием числа казненных и количества изъятого у повстанцев оружия", - констатировала официальный представитель МИД РФ.