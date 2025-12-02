Дмитриев на прогулке с Уиткоффом и Кушнером был в куртке с надписью "Россия"

На куртке также была подпись президента РФ Владимира Путина

Редакция сайта ТАСС

© Екатерина Шамарова/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев во время прогулки со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем лидера США Дональда Трампа Джаредом Кушнером был одет в куртку с надписью "Россия" и подписью президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент ТАСС.

Уиткофф, Кушнер и Дмитриев днем пообедали в одном из московских ресторанов. После этого они немного прошлись по центру столицы, полюбовались Большим театром. По городу американские гости и сопровождающие передвигались на автомобилях Aurus. Дмитриев был одет в куртку с надписями "Россия" и "Путин".

Непосредственно перед переговорами американские гости и спецпредставитель президента РФ прогулялись по Красной площади, после чего пришли в Кремль на встречу с главой российского государства.