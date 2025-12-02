Депутат Толстой: Путин жестко и оптимистично настроен на переговоры с Уиткоффом

Российский лидер начал переговоры с американской делегацией около 19:40 мск

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин настроен "трезво, жестко и оптимистично" на переговоры со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, прибывшим в Москву 2 декабря. На это обратил внимание вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире телеканала "Россия-1".

"Президент настроен очень трезво, жестко и оптимистично, - заметил Толстой. - Он говорит о том, что Европа мира не хочет и пытается торпедировать любые переговоры, навязывая свои пункты, абсолютно неприемлемые для России".

Российский лидер начал переговоры с американской делегацией около 19:40 мск. От США в Москву прибыл спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и предприниматель, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер. С российской стороны участие в переговорах принимают также помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Четкого регламента по длительности нет - встреча продлится столько, "сколько потребуется", поясняли в Кремле. Там указывали, что у Путина с Уиткоффом и Кушнером будет возможность обсудить те договоренности, которые были достигнуты между Киевом и Вашингтоном при поиске путей мирного урегулирования.