Лавров назвал нынешнее состояние ОБСЕ плачевным

Глава МИД РФ напомнил, что при создании в 1994 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на высшем уровне было согласовано и зафиксировано важнейшее политическое обязательство "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что нынешняя ситуация на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) плачевная.

"Буквально на днях - 4-5 декабря - в Вене соберется на ежегодное заседание Совет министров иностранных дел ОБСЕ. Россия традиционно принимает активное участие в работе этого совещательного механизма. На этот раз - с учетом 50-летия подписания хельсинкского Заключительного акта - российская делегация уделит особое внимание генезису нынешнего положения дел на венской площадке. Скажу сразу: ситуация плачевная", - говорится в статье главы МИД РФ для "Российской газеты", приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене.

Министр отметил, что при создании в 1994 году ОБСЕ объединила в своих рядах бывших членов Организации Варшавского договора, членов НАТО, а также нейтральные страны. Лавров также добавил, что по линии организации на высшем уровне было согласовано и зафиксировано важнейшее политическое обязательство "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".

"Проблема в том, что страны - участницы ОБСЕ, представляющие коллективный Запад, не стали выполнять это обязательство, а сделали ставку на систему европейской безопасности с опорой на НАТО. С середины 1990-х годов они осуществляли экспансию Североатлантического альянса на восток, вопреки данным еще руководству СССР заверениям не делать этого. Одновременно натовцы - при поддержке еэсовского Брюсселя - превратили ОБСЕ в механизм продвижения западных интересов на пространстве к "востоку от Вены" в ущерб общеевропейским задачам", - подчеркнул он.

Глава МИД РФ напомнил, что общеевропейский процесс на рубеже 1960-1970-х годов был запущен для преодоления раскола Европы, снижения уровня военно-политической конфронтации и развития торгово-экономического взаимодействия. "По окончании "холодной войны" и блокового противостояния появился шанс на формирование общеевропейской архитектуры равной и неделимой безопасности. Ее краеугольным камнем вполне могла стать ОБСЕ", - указал он.

В конце каждого календарного года традиционно проходит Совет министров иностранных дел организации. Он является центральным директивным и руководящим органом. В 2025 году в ОБСЕ председательствует Финляндия. В этом году на СМИД ОБСЕ, который состоится 4-5 декабря в Вене, Россию представит замминистра Александр Грушко.