Лавров: Запад разрушил военно-политическое измерение ОБСЕ и хочет развала диалога

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Страны НАТО и Евросоюза разрушили военно-политическое измерение ОБСЕ и теперь стремятся развалить структурированный диалог на ее главной площадке по рассмотрению вопросов военной безопасности. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для "Российской газеты", приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене.

"Именно члены Североатлантического альянса и Евросоюза, а вовсе не Россия, разрушили военно-политическое измерение ОБСЕ, - заметил он. - Преодолевая сопротивление НАТО и ЕС, России пока удается не допустить отмены правила консенсуса в работе Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) - главной площадки ОБСЕ по рассмотрению вопросов военной безопасности. Однако многое делается для того, чтобы развалить "структурированный диалог", начатый в 2016 году в рамках ФСОБ".

Лавров также обратил внимание, что не кто иной, как страны Запада, заблокировали вступление в силу Соглашения об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. "Вашингтон похоронил Договор по открытому небу. Единственным действующим инструментом "первой корзины" ОБСЕ остается Венский документ 2011 года, - констатировал он. - Но и он выполняется странами Запада весьма избирательно, а некоторыми из них - не соблюдается совсем".

В связи с этим глава МИД РФ отметил, что надежда на способность Форума по сотрудничеству в области безопасности помочь развитию контактов стран по военной линии "не оправдалась".