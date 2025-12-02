Лавров: ОБСЕ лишится смысла существования в случае отмены правила консенсуса

Наступление на ключевой принцип работы организации продолжает не один год, отметил министр иностранных дел России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. ОБСЕ потеряет смысл своего существования, если Западу удастся отменить в организации правило консенсуса. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для "Российской газеты", приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене.

"Наступление на правило консенсуса - а это ключевой принцип работы ОБСЕ, который гарантирует соблюдение прав всех государств-участников - продолжается не один год, - указал министр. - "Преуспело" в этом неблаговидном занятии и финское действующее председательство. Тем, кто покушается на консенсус, стоит иметь в виду, что без него ОБСЕ утратит смысл своего существования."

Сергей Лавров в сентябре на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН обсудил с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу перспективы выправления кризиса, в котором находится организация, "с опорой на основополагающее для ОБСЕ правило консенсуса". Стороны рассмотрели тогда "текущее состояние дел в организации, которая находится в глубоком кризисе из-за попыток ряда стран подчинить ее работу исключительно украинскому сюжету и русофобской повестке дня".