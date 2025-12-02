Лавров: ОБСЕ игнорирует беспредел киевского режима, Прибалтики и Молдавии

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) не реагирует на беспредел неонацистского киевского режима, а также правящих кругов стран Прибалтики и Молдавии. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для "Российской газеты", приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене.

Глава МИД РФ отметил, что далеко не лучшим образом обстоят дела с "человеческим измерением" так называемой "третьей корзиной" ОБСЕ, которую Запад использовал для вмешательства во внутренние дела СССР и современной России. "Такие насущные задачи, как содействие межкультурному диалогу, борьба с проявлениями неонацизма, исламофобии и христианофобии, защита прав нацменьшинств и верующих, вымараны из повестки дня", - сказал он.

"Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека - пресловутое БДИПЧ - пренебрегает своими обязанностями и игнорирует беспредел неонацистского киевского режима, правящих кругов стран Прибалтики и Молдавии, которые принимают расистские законы и подвергают жестокой дискриминации местное русское население", - продолжил Лавров.

Лавров подчеркнул, что вместо этого БДИПЧ самовольно, на внебюджетные средства, не одобренные консенсусом государств-участников, штампует насквозь лживые доклады о "нарушении Россией международного гуманитарного права" в ходе украинского конфликта.